250 milyonluk yatırım

Türkiye'nin dev grupları yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda son yatırım Eczacıbaşı'ndan geldi. Vitra markasıyla yapı sektöründe faaliyet gösteren grup, son yatırımını Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirdi. 2015'te temelleri atılan ve 2016'da ilk fazı devreye alınan yeni seramik sağlık gereçleri (SSG) tesisinde 250 bin adetlik kapasite artışı sağlayan Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu, 40 bin metrekarelik ikinci fazı 250 milyon TL'lik yatırımla tamamladı. İkinci fazın devreye girmesiyle birlikte Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu'nun SSG üretim kapasitesi 1.1 milyon artışla 5.6 milyona ulaştı. Robotlu sistemlerin kullanıldığı yeni nesil tesisteki robotların mekanik ve yazılımı Eczacıbaşı çalışanları tarafından geliştirilirken, yeni fazla birlikte yaklaşık 500 kişiye istihdam olanağı sağlanacak.







HEDEF 103 MİLYON EURO

Tesisin açılış töreninde konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, grubun son yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi. Yapı Ürünleri Grubu'nda 2014- 2018 yılları arasında 203 milyon euroluk yatırım yaptıklarını aktaran Eczacıbaşı, "2019- 2020 dönemi için 103 milyon euro tutarında yatırım hedefliyoruz" dedi. Yapı Ürünleri Grubu'nun cirosunun yüzde 76'sını ihracattan sağladığını aktaran Eczacıbaşı, "Orta Avrupa, Rusya, İskandinavya, Britanya Adaları, Kuzey Amerika ve Hindistan başta olmak üzere 75'ten fazla ülkeye ihracat yapıyoruz" diye konuştu. Eczacıbaşı Topluluğu'nun cirosunun yüzde 40'ının Yapı Ürünleri Grubu'ndan elde edildiğini anlatan Bülent Eczacıbaşı, bu alanda Türkiye, Almanya, Fransa ve Rusya olmak üzere 4 ülkede, 6 farklı markayla 13 fabrikada üretim yapıldığını kaydetti. Yurtdışı yatırımlarını da sürdüreceklerini aktaran Eczacıbaşı, "Bu yatırımlarımız yeni satın alma ya da ortaklık şeklinde ilerleyebilir" ifadelerini kullandı.

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