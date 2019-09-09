"Siber uzay" için beyin fırtınası

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, BTK ile HAVELSAN'ın birlikte düzenlediği "Teknoloji Sohbetleri" etkinliklerinin 5'incisi 25 Eylül'de "Siber Savaşlar ve Geleceği" temasıyla BTK'de gerçekleştirilecek.

Etkinlikte beşinci savaş ortamı olarak görülen siber uzay, farklı yönleriyle ele alınacak. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi de etkinlikte HAVELSAN ve BTK ile paydaş olacak.

Geleceğin siber tehditleri, ülke destekli siber saldırıların milli güvenliğe etkileri, kritik bilgi altyapılarının korunması için alınabilecek tedbirler ve geleceğin siber savaşlarına bugünden hazır olabilmek için Türkiye'de yapılan ve yapılması gereken çalışmalar oturumlarda ele alınacak.

İNTERAKTİF PANELLER YAPILACAK

Etkinlikte, ulusal güvenlik konularına dair ana ve alt başlıklarda gelişme ve ilerleme beklenen noktalar belirlenecek, gelecek öngörülerinin üzerinde durulacağı konuşma ve paneller, kurum yetkilileri ve akademisyenler tarafından interaktif şekilde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesinin de destekleriyle gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında fuaye alanında firma tanıtımları da yapılacak.

Türkiye'de siber güvenlik alanında ilerlemeye yönelik birçok yeni fikrin ortaya çıkmasının beklendiği etkinlik, ilgili tüm kurumların yetkililerine, araştırmacılara, akademisyenlere ve öğrencilere kapılarını açacak.

Sağlanacak katkıların, siber güvenlik alanında yapılacak yeni çalışmalara ışık tutması bekleniyor.

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİKTEN 5G'YE KADAR

Geçen yıl ekim ayından beri "Artırılmış Gerçeklik", "Yazılım Test Teknolojileri", "Açık Kaynak Yazılımlar", "5G ve Uygulamaları" temalarıyla gerçekleştirilen etkinlikler 3 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Sunum ve panellerde 50'den fazla kamu, özel ve akademik kurum yer alarak paylaşımda bulundu.

Etkinliğe katılmak isteyenler "https://tb.havelsan.com.tr/" adresinden ücretsiz kayıt yaptırabiliyor.