Son dakika haberi: TEB'den kredi faiz oranlarında indirim! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank ve TEB kredi faiz oranları

Bir süredir kamu bankaları ile başlayan faiz indirimleri özel bankalarda da devam ediyor. Gelen son dakika açıklamasına göre bir banka daha kredi faiz oranlarında indirime gittiğini açıkladı. Özellikle ev hayali kuran vatandaşlar, konut kredileri ile ilgili detayları yakından takip ediyorlar. Sabah.com.tr olarak, 'Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank ve TEB kredi faiz oranları' sizler için hazırladık…

TEB KREDİ FAİZ ORANLARINI İNDİRDİ

Son olarak Akbank'ın konut faiz oranlarını 1.35'e çekmesinin ardından pek çok ev hayali kuran vatandaş kredi faiz oranları ile ilgili araştırmalara başlamışlardı. TEB'den gelen son dakika açıklamasına göre kredi faiz oranlarının düşürüldüğü açıklandı. Vakıfbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, TEB, Garanti, Yapı Kredi, Halkbank ve diğer pek çok bankanın kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sabah.com.tr olarak detayları sizler için hazırladık.