Türkiye pozitif ayrışacak

BUGÜN NELER OLDU

Küresel gelişmelerin, özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde şu an en fazla hassasiyet yaratabilecek risklerin başında geldiğine dikkati çeken Yapı Kredi Bankası CEO'su Gökhan Erün, ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen parasal genişleme aksiyonlarının gelişmekte olan ekonomileri pozitif yönde etkilediğini ifade etti. Yapı Kredi'nin 75. kuruluş yıl dönümünde değerlendirmelerde bulunan Erün, küresel resesyon ve Arjantin'e yönelik endişelerin baskı unsuru olmaya devam ettiğini kaydederek, "Ancak hem kendi deneyimi hem küresel dünyada oluşan gelişmelerin ekonomimize sirayeti ve doğabilecek sonuçları yönetme açısından sektörümüz oldukça tecrübeli. Geçen sene hareketliliğin arttığı dönemde gerek sektör gerekse ekonomi yönetiminin gösterdiği güçlü duruş ve bu tarz dönemlerden çıkarılan dersler ve tecrübeler, Türkiye'nin diğer gelişmekte olan ülkeler arasından pozitif yönlü ayrışmasını sağlayacaktır" dedi.Yapı Kredi'nin Bahçekapı'da açılan ilk şube ve 1 milyon lira sermaye ile İkinci Dünya Savaşı'nın zorlu yıllarında Türkiye'nin ilk özel bankası olarak kurulduğunu anımsatan Erün, kurulduğu ilk günden bu yana bankanın varoluş nedeninin daima ekonomiye ve insana değer katmak olduğunu vurguladı.YILIN ilk 6 ayında Kredi Garanti Fonu'nun da (KGF) desteğiyle TL kredilerini 2018'e göre yüzde 9 artırarak 131.6 milyar TL'ye yükselttiklerini ifade eden Erün, reel sektörün en büyük destekçileri arasında yer almaya devam ettikleri 2019'da toplam 8,4 milyar TL tutarındaki KGF kredisinin de katkısıyla KOBİ'lere destek sağlamayı sürdürdüklerini vurguladı.