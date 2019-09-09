Yerli roketler nefes kesti

TEKNOFEST kapsamında, düzenlenen roket yarışması rekor ilgi gördü. Öğrencilerin uzay teknolojileri alanında ilgilerini arttırarak kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla yapılan yarışmada öğrencilerin aylarca üzerinde çalıştığı roketler, Tuz Gölü'nden gökyüzüne fırlatıldı. Öğrencilerin heyecanına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da ortak oldu.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için geri sayım sürüyor. Festival kapsamında, Roketsan sponsorluğunda TÜBİTAK SAGE ile birlikte düzenlenen Roket yarışmasında, öğrencilerin aylarca üzerinde çalıştığı roketler, montaj alanında hazırlandıktan sonra Aksaray'daki Hisar atış alanına getirildi.

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571 TAKIM BAŞVURDU

Roket yarışmasına başvuran 571 takım arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda süreçleri başarıyla geçen 79 takım yarışmaya katılmaya hak kazandı. 4'ü lise, 12'si de üniversite öğrencilerinden oluşan 16 takım ise yaptıkları yerli roketleri Tuz Gölü'nde fırlatma şansı buldu.

Atışları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır da izledi. Atış rampalarına yerleştiren roketler, katılımcılarla birlikte yapılan geri sayım sonrasında gökyüzüne fırlatıldı.



TEKNOFEST ULUSLARARASI OLACAK

Uzay ve Havacılığın Türkiye açısından önemine değinen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'de binlerce takım ve genç bu yarışmalarda geliştirdikleri teknolojilerle ortaya eserler koymaya çalışıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, T3 Vakfı ile birlikte bu alanlardaki insan kaynağını yetiştirmek üzere elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz" dedi. TEKNOFEST'i uluslararası bir organizasyon haline getirmeye çalıştıklarını vurgulayan Varank, "Uluslararası katılımcıları bu yıl görebileceğiz. Rusya ve Ukrayna'dan hava araçları gelecek. Rusya'dan bir takım havacılık gösterileri düzenleyecek" diye konuştu.







BAYRAKTAR: HER ŞEY HAYALLE BAŞLAR

Roket yarışmasının düzenlenmesindeki temel amaçlarının genç nesilleri özendirmek olduğunu vurgulayan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bu alanlarda nitelikli insan kaynağını çekirdekten yetiştirmek amaçlıyoruz. Genç kardeşlerimiz bir yıl boyunca önce hayal ettiler sonra araştırdılar, geliştirdiler ve prototip roketlerini tasarladılar. Bizimde insansız hava araçlarındaki yolculuğumuz benzer şekilde başlamıştı. Her şey hayalle başlar" dedi.