100 milyar dolar için kararlılığımızı vurguladık

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz hafta Türkiye'ye gelen ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'la bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından görüşme ile ilgili yaptığı yaptığı açıklamada "ABD Ticaret Bakanı Sn. Wilbur Ross ile, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini kapsamlıca ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık" ifadelerini kullandı. ABD Ticaret Bakanı cuma günü başlayan Türkiye ziyareti kapsamında Türk mevkidaşı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile bir araya gelmişti. Pekcan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ross ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtmişti.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de Bakan Ross'un Türkiye ziyareti ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şu bilgilere yer verdi: "TİM verilerine göre 6 bin 500'e yakın firmamız, 2018'de ABD'ye ihracat yaptı. Ancak, ilk 10 firma ABD'ye ihracatımızın 4'te 1'ini gerçekleştiriyor. Nisan ayında ABD pazarına ilişkin hazırladığımız raporda, küresel ticarete en çok konu olan 1.000 ürün içerisinde, Türkiye'nin 192 üründe ABD pazarı için önemli bir potansiyeli olduğunu tespit ettik."