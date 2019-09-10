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Dolar fiyatları bugün ne kadar? Son dakika ?

Dolar fiyatlarında yaşanan anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle kurun dalgalı hafta içerisinde yaşadığı inişli çıkışlı seyiri vatandaşların da alakalarının bu yöne doğru olmasına neden oldu. Bu nokta ellerinde yatırım olarak döviz bulunduran veya satın almak isteyen vatandaşlar anlık değişimleri anbean takip ediyorlar. Peki, dolar fiyatları bugün ne kadar? ? İşte bu soruların cevapları…

Giriş Tarihi: 10.9.2019 09:32
Dolar fiyatları bugün ne kadar? Son dakika dolar ve Euro bugün ne kadar?

Döviz kurlarında yaşanan anlık değişimler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dolar geçtiğimiz hafta 5.64 seviyelerine kadar düşmüş ve yeni haftaya 5.71 ile başlamıştı. Son olarak 5.74 civarında bulunan kurda yaşanan dengesiz seyir vatandaşların ilgi ve alakasının bu yöne kaymasına neden oluyor. Peki, dolar ve Euro bugün ne kadar? İşte 10 Ağustos döviz kuru fiyatları ve anlık değişimler…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

DOLAR

Alış: 5,7493

Satış: 5,7542

EURO

Alış: 6,3527

Satış: 6,3605

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Dolar fiyatları bugün ne kadar? Son dakika dolar ve Euro bugün ne kadar?
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