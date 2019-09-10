Dolar fiyatları bugün ne kadar? Son dakika dolar ve Euro bugün ne kadar?

Döviz kurlarında yaşanan anlık değişimler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dolar geçtiğimiz hafta 5.64 seviyelerine kadar düşmüş ve yeni haftaya 5.71 ile başlamıştı. Son olarak 5.74 civarında bulunan kurda yaşanan dengesiz seyir vatandaşların ilgi ve alakasının bu yöne kaymasına neden oluyor. Peki, dolar ve Euro bugün ne kadar? İşte 10 Ağustos döviz kuru fiyatları ve anlık değişimler…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

DOLAR

Alış: 5,7493

Satış: 5,7542

EURO

Alış: 6,3527

Satış: 6,3605

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