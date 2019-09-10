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’lerden ekonomiye 174 milyar liralık katkı

Giriş Tarihi: 10.9.2019
HES’lerden ekonomiye 174 milyar liralık katkı
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından son 17 yılda hizmete alınan 553 Hidro Elektrik Santralinde (HES) üretilen 667 milyar kilovatsaat elektrik ile ülke ekonomisine bugüne kadar 174 milyar liralık katkı sağlandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Türkiye'de hidroelektrik enerjisinin elektriğin sigortası olduğunu söyledi. Aydın, Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığının azalması gerektiğini belirterek, "Su kaynakları bakımından söz konusu avantajlara sahip ülkemiz, bu kaynakların değerlendirilmesi noktasında ne yazık ki henüz ulaşılması gereken düzeyde değil. Bir diğer önemli konu ise Türkiye enerjide maalesef dışa bağımlı durumda. Enerji bağımlılığını azaltmak için de yerli kaynakları hızla devreye sokmamız gerekiyor" diye konuştu.
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HES’lerden ekonomiye 174 milyar liralık katkı
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