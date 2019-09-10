Savunma sanayisinden Londra’ya çıkarma

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) öncülüğünde 42 Türk firması, Londra'da düzenlenen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda (DSEI) boy gösterecek. SSB'den yapılan açıklamaya göre, 20'nci DSEI, 10-13 Eylül'de İngiltere'nin başkenti Londra'da kapılarını açacak. Her iki yılda bir gerçekleştirilen fuara bu yıl 50'den fazla ülkeden, bin 600'ün üzerinde uluslararası firma ile 35 binden fazla ziyaretçinin katılması bekleniyor. Fuar sırasında Türk savunma sanayisi firmaları tarafından üretilen zıhlı araç platformları, insanlı-insansız çeşitli kara ve hava araçları, deniz sistemleri, silah sistemleri, elektronik sistemler tanıtılacak.