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haberi: Kredi oranlarında bir indirim daha! Vakıfbank, , Ziraat Bankası, Akbank ve kredi faiz oranları ne kadar?

Merkez Bankası’nın indirimlerinin ardından bankalar art arda kredi faiz oranlarında indirime gittiklerini açıklıyorlar. Gelen haberine göre, konut kredilerinde kampanyaya gitti. Pek çok vatandaş arama motoru üzerinden ‘Vakıfbank, , Ziraat Bankası, Akbank ve TEB kredi faiz oranları ne kadar’ aratmasında bulunuyor. Haberimizin içerisinden en güncel kredi faiz oranlarını bulabilirsiniz… İşte 10 Eylül 2019 bankaların güncel faiz oranları…

Giriş Tarihi: 10.9.2019 08:12 Güncelleme Tarihi: 10.9.2019 08:12
Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarında bir indirim daha! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank ve TEB kredi faiz oranları ne kadar?

Bir süredir kamu bankaları ile başlayan indirimleri özel bankalarda da devam ediyor. Gelen açıklamasına göre bir banka daha kredi faiz oranlarında indirime gittiğini açıkladı. Özellikle ev hayali kuran vatandaşlar, konut kredileri ile ilgili detayları yakından takip ediyorlar. Sabah.com.tr olarak, 'Vakıfbank, , Ziraat Bankası, Akbank ve kredi faiz oranları' sizler için hazırladık…

TEB KREDİ FAİZ ORANLARINI İNDİRDİ

Son olarak Akbank'ın konut faiz oranlarını 1.35'e çekmesinin ardından pek çok ev hayali kuran vatandaş kredi faiz oranları ile ilgili araştırmalara başlamışlardı. TEB'den gelen son dakika açıklamasına göre kredi faiz oranlarının düşürüldüğü açıklandı. Vakıfbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, TEB, Garanti, Yapı Kredi, Halkbank ve diğer pek çok bankanın kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sabah.com.tr olarak detayları sizler için hazırladık.

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Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarında bir indirim daha! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank ve TEB kredi faiz oranları ne kadar?
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