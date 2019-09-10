Trump’ın tweetleri için endeks oluşturuldu

BUGÜN NELER OLDU

JP Morgan analistlerinin oluşturduğu 'Volfefe Endeksi'ne göre ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetleri Hazine tahvillerini belirgin ölçüde etkiliyor. Endeksin adının Trump'ın attığı bir tweette kullandığı "covfefe" sözcüğüne atfen verildiği belirtildi. Trump'ın piyasaları da etkileyen tweetleri genel olarak ticaret ve para politikalarına yönelik. Analistlere göre içerisinde 'Çin' 'milyar' 'ürün' 'demokrat' gibi kelimelerin olduğu tweet'ler fiyatlamaları etkiliyor. Özellikle 2 ve 5 yıllık tahvillerde oynaklığın bu ifadelerden daha fazla etkilendiği belirtildi. Analize göre 2016'da seçilmesinden bu yana 64 milyon takipçisi olan Trump, günde ortalama 10'dan fazla tweet attı. Trump'ın Twitter etkinlikleri, 2018 sonlarında ise yeniden tırmanışa geçti ve son dört yılın en yüksek düzeylerine çıktı.