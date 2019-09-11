Bank Asya’nın TMSF’ye devri yerinde bir karar

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Anayasa Mahkemesi hissedarı olduğu Bank Asya Katılım Bankası'nın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesi nedeniyle bireysel başvuruda bulunan Kenan Işık'ın mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar verdi. Kararda "Somut olayda, Banka yönetimi ve kontrolü TMSF'ye devredilerek faaliyet izni kaldırılmış ve sonrasında iflası istenmiştir. Müdahalenin kamu yararı amacını gerçekleştirme yönünden elverişli olduğundan kuşku bulunmamaktadır" denildi. AYM'nin dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararına göre, Kenan Işık hissedarı olduğu Asya Katılım Bankası AŞ'nin, TMSF'ye devredilmesi kararına karşı İdare Mahkemesinde iptal davası açtı. Davanın reddedilmesi ve temyiz ettiği kararın Danıştay tarafından da onanması üzerine Işık, bu kez de AYM'ye mülkiyet hakkının ihlal edildiği ileri sürerek bireysel başvuru yaptı. AYM de yaptığı inceleme sonucunda Işık'ın mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine hükmetti.