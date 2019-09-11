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Dolar ve ne kadar? dolar ve euro canlı alış satış fiyatları burada!

Güncel gelişmelerin etkilediği fiyatları anlık olarak fiyat değişikliklerine maruz kalıyor. Bu anlık fiyat değişiklikleri pek çok nedenle dolar alım satımı yapmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Vatandaşlar anlık döviz fiyatlarını merak ederek arama motorlarında yoğun olarak "Dolar fiyatları ne kadar oldu?" sorusuyla araştırmalar yaparak güncel oranları öğrenmek istiyor. En güncel döviz fiyatlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, döviz kuru bugün ne kadar oldu? İşte dolar fiyatları...

Giriş Tarihi: 12.9.2019 01:02
Dolar ve euro ne kadar? 12 Eylül dolar ve euro canlı alış satış fiyatları burada!
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Dolar ve euro ne kadar? 12 Eylül dolar ve euro canlı alış satış fiyatları burada!
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