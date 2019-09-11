Mağdur işçiler 14’üncü gününde

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi talimat verdi, İBB'nin tüm birimlerinde işçi kıyımına gidildi. 20 Ağustos'ta başlayan süreç, 27 Ağustos'ta İBB'ye bağlı iştirakler BELTUR, İSPARK, İSFALT, İSTGÜVEN, MEDYA A.Ş'de aralarında 19 yıldır çalışanların da olduğu bin 500'e yakın işçi çıkarıldı. İşçiler 27 Ağustos'ta hep birlikte Saraçhane'ye gelerek İBB önünde protesto başlattı. Nöbetleşerek protestolarını sürdüren işçiler eylemlerinde 14'üncü gününe girdi.Metro A.Ş'de Üsküdar-Çekmeköy metrosunda temizlikçi olarak çalışırken aldığı SMS ile işten çıkartıldığını öğrenen Emrah Beygirci, "Mesai saatimi bitirmiştim. Eve giderken 'Görülen lüzum üzerine iş akdiniz feshedilmiştir' şeklinde mesaj geldi. Bağlı bulunduğum birim olan Boğaziçi'ni aradım. Gelen mesajın ne olduğunu, kiminle görüşmem gerektiğini sordum. Hiç cevap vermeden telefonu yüzüme kapattılar. Benim iki çocuğum var. Biri yüzde 70 engelli. Biri 2'nci sınıfa geçti. Diğeri de özel eğitim 6'ncı sınıfa. Engelli çocuğum yarı otizmli. Ben işimi çok severek yapıyordum" şeklinde konuştu.İBB yönetimince 'depreme dayanıklı değil' iddiasıyla kapatılan 40 adet İSMEK kursundan biri olan Zeytinburnu İSMEK'te 23 yıldır öğretmenlik yapan Fatma Özdemir, "Bizim akıbetimiz ne olacak? bizi böyle ortada bıraktılar" dedi.İSMEK'te 20 yıllık, 15 yıllık, 23 yıllık öğretmenlerin olduğunu belirten Özdemir, "Bize 'sizi başka yerlere kaydıracağız' dediler. Ama eğitim dönemi başladı bizi parasız işsiz bıraktılar. Benim sistemde 28 gün yıllık iznim görünüyor, kullanamadım" dedi.