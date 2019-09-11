Son dakika haberi: Bir banka daha faiz düşürdü! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, TEB kredi faiz oranları ne kadar?

Kamu bankalarının ardından özel bankalardan da son dakika kredi faiz indirimi haberleri peş peşe geliyor. Bugün gelen açıklamayla bir banka daha kredi faiz oranlarında indirim yapan bankalar kervanına katılarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşların umutlarını arttırdı. Bu gelişmenin ardından hayallerindeki eve, otomobile sahip olmak isteyenler arama motorlarında Vakıfbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, TEB, Yapıkredi, Garanti Bankası, Halkbank ve diğer bankaların ihtiyaç-konut ve taşıt kredisi oranlarını en güncel halini yoğun olarak araştırarak öğrenmek istiyor. Haberimizde en güncel kredi faiz oranlarını bulabilirsiniz.

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR? (9 EYLÜL 2019)

İşte Ziraat Bankası, TEB, Vakıfbank, Akbank, Garanti Bankası, Yapıkredi, QNB Finansbank, Denizbank, Halkbank ve diğer bankaların anlık ve son dakika ihtiyaç - konut - taşıt kredisi faiz oranları!