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Kamu ile özel bankalardan ardı ardına son dakika kredi indirimi haberleri gelmeye devam ediyor. Bugün itibariyle bir daha indirimde bulunduğunu açıkladı. Son olarak ’ın konut faiz oranlarını 1.35’e çekmesiyle birlikte yeni bir ev hayali kuran vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak, , , İş Bankası, , Yapıkredi, Garanti Bankası, ve diğer bankaların konut-taşıt-ihtiyaç kredisi oranlarını araştırarak güncel bilgileri öğrenmek istemişlerdi. Kamuya ait ve özel bankaların son dakika açıklamalarıyla duyurduğu kredi faiz oranı indirimlerine devam edeceği ve kampanyaların konut ve taşıt piyasasını harekete geçireceği de belirtilirken sabah.com.tr olarak kredi faiz oranları ne kadar? sorusunun yanıtlarını siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. İşte tüm oranlar…

Giriş Tarihi: 11.9.2019 21:08 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 21:08
Son dakika haberi: Bir banka daha faiz düşürdü! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, TEB kredi faiz oranları ne kadar?

Kamu bankalarının ardından özel bankalardan da son dakika kredi indirimi haberleri peş peşe geliyor. Bugün gelen açıklamayla bir daha kredi faiz oranlarında indirim yapan bankalar kervanına katılarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşların umutlarını arttırdı. Bu gelişmenin ardından hayallerindeki eve, otomobile sahip olmak isteyenler arama motorlarında , , İş Bankası, , Yapıkredi, Garanti Bankası, ve diğer bankaların ihtiyaç-konut ve taşıt kredisi oranlarını en güncel halini yoğun olarak araştırarak öğrenmek istiyor. Haberimizde en güncel kredi faiz oranlarını bulabilirsiniz.

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR? (9 EYLÜL 2019)

İşte Ziraat Bankası, TEB, Vakıfbank, Akbank, Garanti Bankası, Yapıkredi, QNB Finansbank, Denizbank, Halkbank ve diğer bankaların anlık ve son dakika ihtiyaç - konut - taşıt kredisi faiz oranları!

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Son dakika haberi: Bir banka daha faiz düşürdü! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, TEB kredi faiz oranları ne kadar?
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