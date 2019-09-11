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haberi: Bankalardan faiz indirimi müjdesi geldi! ‘İhtiyaç, taşıt ve konut kredileri faiz oranları ne kadar?’

Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin ardından pek çok faiz oranlarında indirime gittiğini açıkladı. ‘Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ve Akbank’ın ardından TEB’de faiz oranlarında indirime gitti. Peki, ne kadar? Özellikle kredi faiz oranlarında yapılan indirimlerinden ardından ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar detayları merak ediyor. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili tüm detayları sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 11.9.2019 17:32
Son dakika haberi: Bankalardan faiz indirimi müjdesi geldi! ‘İhtiyaç, taşıt ve konut kredileri faiz oranları ne kadar?’

Kredi faiz oranlarında bankaların yaptığı indirimleri vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Bugün itibariyle tam 14 banka faiz oranlarında indirime gittiğini bildirdi. Özellikle konut kredilerinde yapılan indirimlerden faydalanmak ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar 'İhtiyaç, taşıt ve konut kredileri faiz oranları ne kadar' şeklinde aratmada bulunuyorlar. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili detayları da sizler için hazırladık…

İHTİYAÇ, TAŞIT VE KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Kredi faiz oranlarında indirime giden bankaları ve gerekli şartları bu başlık altından öğrenebilirsiniz…

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Son dakika haberi: Bankalardan faiz indirimi müjdesi geldi! ‘İhtiyaç, taşıt ve konut kredileri faiz oranları ne kadar?’
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