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haberi: Emekli maaşlarına zam müjdesi geldi! En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam ile ilgili haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, emekliler bu yıl Ocak ve Temmuz ayında iki kez zam, iki bayramda da biner liralık ikramiyeyi ceplerine koydular. Şimdi ise gözler 2020 Ocak ayında yapılacak maaş artışına döndü. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli Ocak zammı ne kadar olacak? İşte bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 11.9.2019 09:55
Son dakika haberi: Emekli maaşlarına zam müjdesi geldi! En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam ile ilgili gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bu yıl iki kez zam, iki kez de ikramiye alan emekliler, Ocak ayında alacakları zam miktarı için geri sayıma başlarken, enflasyon rakamları da açıklanmaya devam ediyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yılın ikinci 6 aylık döneminde çıkacak enflasyon rakamlarına göre yapılacak zam miktarı belirleyici olacak. Şuana kadar Temmuz ve Ağustos ayı verileri açıklandı. Peki, bu verilere göre emekliler Ocak ayında ne kadar zam alacaklar? İşte bu sorunun yanıtı…

EMEKLİ MAAŞLARINA OCAK ZAMMI MÜJDESİ! EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Eylül ayı beklenti anketinde 2019 yılı için enflasyon tahmini yüzde 13.96 çıktı.

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Son dakika haberi: Emekli maaşlarına zam müjdesi geldi! En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?
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