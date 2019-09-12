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, kaç TL? 12 Eylül Perşembe canlı alış satış fiyatı

’ sorusu gün için vatandaşların en çok araştırdığı konu başlıkları arasında yer alıyor. Bunun başlıca nedenleri arasında ise hem kurlarında yaşanan ani değişimler hem de yatırım yapacak, yurt dışı seyahatine gidecek kişilerin araştırmaları neden oluyor. Peki, dolar ve Euro bugün ne kadar? 12 Eylül Perşembe canlı alış satış fiyatı burada…

Giriş Tarihi: 12.9.2019 08:14
Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL? 12 Eylül Perşembe dolar Euro canlı alış satış fiyatı

Döviz kurlarında yaşanan anlık değişimler vatandaşlar tarafından oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Yatırım, birikim yapmak isteyen veya hali hazırda ellerinde döviz bulunduran vatandaşlar anlık dolar ve Euro değişimlerini merakla araştırıyorlar. Peki, 'Dolar ve Euro bugün ne kadar' Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık. İşte 12 Eylül Perşembe dolar Euro canlı alış satış fiyatı…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR? 12 EYLÜL PERŞEMBE DOLAR FİYATLARI

Dolar ve Euro bugün ne kadar sorusunun yanıtını bu başlık altından bulabilir, anlık değişimleri takip edebilirsiniz…

DOLAR

Alış: 5,7570

Satış: 5,7616

EURO

Alış: 6,3478

Satış: 6,3551

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Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL? 12 Eylül Perşembe dolar Euro canlı alış satış fiyatı
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