Londra Borsası’na rekor teklif

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Hong Kong Borsalar ve Takas Şirketi (HKEX), Londra Borsası'nı (London Stock Exchange Group, LSE) satın almak için 32 milyar sterlin önerdi. HKEX Üst Yetkilisi (CEO) Charles Li, "HKEX ile Londra Menkul Kıymetler Borsası'nı bir araya getirmek, gelecek yıllarda küresel sermaye piyasalarını yeniden tanımlayacaktır" ifadesini kullandı. LSE tarafından satın alma teklifi üzerine herhangi bir açıklama yapılmadı. HKEX, 2012'de Londra Metal Borsası'nı 1.4 milyar sterline satın almıştı. London Stock Exchange Group da Refinitiv'i geçen ay 27 milyar dolara bünyesine katmıştı.