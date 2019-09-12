Bankalardan son dakika faiz indirimi müjdesi geldi! ‘İhtiyaç, taşıt ve konut kredileri faiz oranları ne kadar? İşte bilgiler

Kredi faiz oranlarında bankaların yaptığı son dakika indirimleri vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Bugün itibariyle tam 14 banka faiz oranlarında indirime gittiğini bildirdi. Özellikle konut kredilerinde yapılan indirimlerden faydalanmak ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar 'İhtiyaç, taşıt ve konut kredileri faiz oranları ne kadar' şeklinde aratmada bulunuyorlar. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili detayları da sizler için hazırladık…

İHTİYAÇ, TAŞIT VE KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Kredi faiz oranlarında indirime giden bankaları ve gerekli şartları bu başlık altından öğrenebilirsiniz…