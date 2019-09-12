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Vergi yüzsüzleri açıklandı

Giriş Tarihi: 12.9.2019
Vergi yüzsüzleri açıklandı
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), devlete 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunan mükellefleri açıkladı. Devlete 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu olan 47 bin 32 kişi ve kuruluş bulunuyor. Listenin ilk sırasında 1.4 milyar liralık borçla Nursan Metalurji yer aldı. Onu 1 milyar 360 milyon TL borcu olan Mustafa Akyol ile 1 milyar 189 milyon lira borcu bulunan Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Şirketi izledi. GİB, 1 Haziran 2018 ile 31 Mayıs 2019 arasında kesinleşen ve toplam miktarları 1 milyon lirayı aşan tarhiyatların listesini de açıkladı. Listede ilk sırada 2.6 milyar borçla Arhan Subaşı İnşaat var.
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Vergi yüzsüzleri açıklandı
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