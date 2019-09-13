ECB faiz indirdi tahvil alacak

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa Merkez Bankası da (ECB) dün yapılan toplantıda ivme kaybeden Euro Bölgesi ekonomisini desteklemek için yeni tedbirler açıklayarak, faizleri indirdi ve tahvil alımlarını tekrar başlattı. Mevduat faizini 10 baz puan daha düşürerek eksi yüzde 0.5'e çekti. Kasımdan itibaren de ayda 20 milyar euro tahvil alımına başlanacak. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, varlık alımlarının gerekli oldukça devam edeceğini, bu alımların faizler yükselmeye başlamadan kısa süre önce bitebileceğini söyledi.