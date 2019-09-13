Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > ECB faiz indirdi tahvil alacak

ECB indirdi tahvil alacak

Giriş Tarihi: 13.9.2019
ECB faiz indirdi tahvil alacak
Avrupa Merkez Bankası da (ECB) dün yapılan toplantıda ivme kaybeden Euro Bölgesi ekonomisini desteklemek için yeni tedbirler açıklayarak, faizleri indirdi ve tahvil alımlarını tekrar başlattı. Mevduat faizini 10 baz puan daha düşürerek eksi yüzde 0.5'e çekti. Kasımdan itibaren de ayda 20 milyar euro tahvil alımına başlanacak. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, varlık alımlarının gerekli oldukça devam edeceğini, bu alımların faizler yükselmeye başlamadan kısa süre önce bitebileceğini söyledi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ECB faiz indirdi tahvil alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN