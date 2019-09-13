Girişimciler teknolojik hasata hazırlanıyor

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Türkiye İş Bankası, tarım alanında teknolojiye dayalı yenilikçi uygulamaları bulmak ve bu girişimlerin ölçeklenmelerine katkı sağlamak amacıyla "Tarım Girişimciliği Yarışması" düzenliyor. Sürdürülebilir ve yeni dönemin gereklerine uygun bir tarımın ancak teknolojiyi kullanarak ve yenilikçi bir yaklaşımla yapılabileceğini vurgulayan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, "Yarışma sayesinde Türkiye'nin yenilik iklimine tarım sektörü ile katkı sağlayacağımıza inanıyoruz" dedi. Girişimler, başvurularını 1 Ekim 2019'a kadar https://yarisma.kokprojekt.com/ üzerinden yapabilecek.Yarışma sonunda yapılacak jüri sunumlarının ardından seçilecek girişimler, Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı'na girmeye hak kazanacak. İş Bankası gibi girişim hızlandırma programı Pilot ile girişimcilr destek olan Türk Telekom da verimliliği artıracak çözümlere destek olmaya devam ediyor.