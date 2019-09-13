‘İşçilerin ekmeğine uzanan eller kırılsın’

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından işlerinden atılan işçiler, Saraçhane'deki eylemlerini sürdürüyor. Belediye önünde 28 Ağustos'tan bu yana eylem yaparak, işe dönme taleplerini dile getiren işçiler, "İşçiler burada, namus sözü nerede?", "Her şey böyle mi güzel olacaktı?", "Ekmeğimize uzanan eller kırılsın" şeklinde sloganlar attı. İSPARK A.Ş.'de otopark işçisi olarak çalışırken iş akdi feshedilen 31 yaşındaki Eyüp Karga, "Borçlarım vardı, işe başlayınca ödemeye başladım. Ancak işten atıldıktan sonra yine borç içinde kaldım. 'DİSK'e üye olanlar işten atılmayacak' dediler, geçtim yine de işten attılar" dedi. Eylem yapan işçilere destek veren emekli Resul Karahan da yaptığı açıklamada, "Bu insanlara yazık değil mi? Bunların evdeki ailesi, çocukları ne yapacak? Önümüz kış, bu insanlar nasıl geçinecek? Bir an önce işlerine iade edilsinler" diye konuştu.