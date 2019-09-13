Kazakistan Başbakanı TÜKİB üyeleri ile buluştu

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin bugün Nur-Sultan'da TÜKİB temsilcilerini kabul etti.

TÜKİB adına Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Develioğlu, TÜKİB kurucu üyesi, DATÜB Başkanı Ziyatdin Kassanov, TÜKİB Yönetim Kurulu üyeleri Hikmet Atalay (Kazstroypodryad) ve Cem Ciritci (GQ Management), TÜKİB üyeleri Abbas Şahin (Alarko), Murat Hancı (Makyol) ve Genel Sekreter Anzor Gusseinov'un katıldığı görüşmede Kazakistan Başbakanına TÜKİB'in faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi verildi.

Türkiye Cumhuriyeti Nur-Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık ve Ticaret Müşaviri Selçuk Oktay'ın da katıldıkları görüşmede, Kazakistan'da yatırım ortamının geliştirilmesi, girişimcilik ve yatırım faaliyetlerine ilişkin yasalarda değişikliklerin yapılmasına dair önerilerin sunulması ve tartışılması, PPP konusunda deneyim paylaşımına TÜKİB'in davet edilmesi, Kazakistan'da faaliyet gösteren TÜKİB'e üye şirketlerin yatırım ve girişimcilik faaliyetlerine ilişkin güncel konular vs. gündeme getirildi.



Kazak tarafından görüşmeye Başbakan Yardımcısı Jenis Kasımbek, Milli Ekonomi Bakanı Ruslan Dalenov ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Ermek Koşerbayev katıldı.