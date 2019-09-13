Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? 13 Eylül 2019 güncel gram tam yarım ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve değişimleri vatandaşlar tarafından sıklıkla takip ediliyor. Pek çok vatandaş arama motoru üzerinden 'çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar' şeklinde aratmalar yapıyorlar. Özellikle Merkez Bankası'nın PPK toplantısında aldığı kararın ardından döviz kurları ve altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Biz de Sabah.com.tr olarak 'canlı gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar' sorusunun yanıtını hazırladık. İşte 13 Eylül son dakika altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM TAM YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 13 EYLÜL

13 Eylül Cuma altın fiyatlarına ilişkin tüm detayları haberimizin içerisinden bulabilir, anlık değişimleri bu başlık altından canlı olarak takip edebilirsiniz…