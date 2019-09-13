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haberi: Bir banka daha kredi faiz oranlarını indirdi! Güncel ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri faiz oranları 2019 burada!

Merkez Bankasının önceki kararından sonra pek çok banka kredi faizlerinde indirime gitmişti. Son olarak dün yapılan PPK toplantısının ardından İş Bankası da faiz oranlarını düşürdü. Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank ve TEB’in ardından İş Bankası da konut kredisi faiz oranlarını düşüren bankalar arasına girdi. Peki, güncel ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri faiz oranları ne kadar? İşte tüm bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 13.9.2019 14:48 Güncelleme Tarihi: 13.9.2019 14:50
Son dakika haberi: Bir banka daha kredi faiz oranlarını indirdi! Güncel ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri faiz oranları 2019 burada!

vatandaşlar tarafından son günlerde sıklıkla takip edilen konular arasında yer alıyor. Konuyla ilgili ise haberleri gelmeye devam ediyor. Dün gerçekleştirilen PPK toplantısının ardından İş Bankası da kredi faiz oranların da indirime gittiğini açıkladı. Hatırlanacağı üzere Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, TEB gibi bankalar daha önce kredi faiz oranlarında indirim yaptığını açıklamışlardı. Son olarak bu bankaların arasına İş Bankası da katıldı. Peki, İş Bankası faiz oranları kaç? 2019 Güncel ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri faiz oranları burada!

BİR BANKA DAHA KREDİ FAİZ ORANLARINI İNDİRDİ! GÜNCEL İHTİYAÇ, TAŞIT VE KONUT KREDİLERİ FAİZ ORANLARI

Kredi faiz oranlarında indirime giden bankaları ve gerekli şartları bu başlık altından öğrenebilirsiniz…

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Son dakika haberi: Bir banka daha kredi faiz oranlarını indirdi! Güncel ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri faiz oranları 2019 burada!
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