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haberi: Dolarda sert düşüş başladı! ve Euro bugün ne kadar kaç TL oldu? İşte yanıtı...

ve Euro bugün ne kadar? Döviz kurlarında son dönemde yaşanan sert düşüş ile birlikte ellerinde döviz bulunduran veya satın almak isteyen vatandaşlar bu sorunun yanıtını araştırıyorlar. Merkez Bankası’nın dün gerçekleştirdiği PPK toplantısında 325 baz puanlık faiz indirimi dolar ve euronun düşüş eğilimine geçmesine neden oldu. Bu sabah 5.66 seviyesinde başlayan ? Döviz kurlarında yaşanan gelişmeleri ve anlık değişimleri Sabah.com.tr olarak sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 13.9.2019 10:09
Son dakika haberi: Dolarda sert düşüş başladı! Dolar ve Euro bugün ne kadar kaç TL oldu? İşte yanıtı...

Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantının ardından faiz indirimine gitmesi ile birlikte da ivmeli bir şekilde düşmeye başladı. Konuyla ilgili gelişmeleri ve değişimleri vatandaşlar tarafından takip edilirken, en çok araştırılan sorular arasında '' yer alıyor. Merkez'in Eylül toplantısında 325 baz puanlık indirim yapması dünden beri kurun düşüşüne neden olurken, dolar bu sabah 5.66 seviyesinde başladı. Peki, dolar ve Euro bugün ne kadar? Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR? 13 EYLÜL CUMA DOLAR EURO ALIŞ SATIŞ FİYATI…

Dolar ve Euro'daki son dakika gelişmelerini ve anlık değişimlerini bu başlık altından takip edebilirsiniz…

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Son dakika haberi: Dolarda sert düşüş başladı! Dolar ve Euro bugün ne kadar kaç TL oldu? İşte yanıtı...
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