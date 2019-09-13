Son dakika haberi: Dolarda sert düşüş başladı! Dolar ve Euro bugün ne kadar kaç TL oldu? İşte yanıtı...

Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantının ardından faiz indirimine gitmesi ile birlikte dolar da ivmeli bir şekilde düşmeye başladı. Konuyla ilgili son dakika gelişmeleri ve değişimleri vatandaşlar tarafından takip edilirken, en çok araştırılan sorular arasında 'Dolar ve Euro bugün ne kadar' yer alıyor. Merkez'in Eylül toplantısında 325 baz puanlık indirim yapması dünden beri kurun düşüşüne neden olurken, dolar bu sabah 5.66 seviyesinde başladı. Peki, dolar ve Euro bugün ne kadar? Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR? 13 EYLÜL CUMA DOLAR EURO ALIŞ SATIŞ FİYATI…

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