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Yapılandırmaya yeni düzen

Giriş Tarihi: 13.9.2019
Yapılandırmaya yeni düzen
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırmasına ilişkin yönetmelikte değişiklikler yaptı. Yeni yönetmelikle, finansal yeniden yapılandırmanın borçlunun makul bir süre içinde borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanabilmesi amacıyla yapılacak.

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Bu amaç dışında temdit, taksitlendirme, teminata bağlama, ilave kredi kullandırma ve sair yöntemlerle gerçekleştirilen diğer refinansman işlemleri çerçeve anlaşmaları ve bu anlaşmalar uyarınca düzenlenen sözleşmeler kapsamında değerlendirilmeyecek. Yapılan değişiklik kapsamında yönetmeliğin, finansal yeniden yapılandırmanın kapsamı bölümünde yer alan maddede düzenlemeye gidildi. Düzenleme ile yeniden yapılandırmada yapılamayacak işlemler yönetmeliğe eklendi. Çerçeve anlaşmaları hükümlerinde de değişiklik yapıldı.
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Yapılandırmaya yeni düzen
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