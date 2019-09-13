Yerinde, gönüllü, hızlı dönüşüm

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2012'de start verilen kentsel dönüşüm seferberliğinde yeni dönem başlıyor. Yaklaşık 7 yılda riskli alan ve yapılarda, toplamda 1 milyon 166 bin bağımsız birim dönüştü. Şimdi ise kentsel dönüşümü daha ileri seviyeye taşıyacak, 5 yıllık yeni bir yol haritası belirlendi. 8 maddeden oluşan eylem planına göre kentlerin anayasası çıkarılacak, 5 yılda 1.5 milyon konut dönüşecek. Plan, sadece afet riskini değil finansman ve mülkiyet sorununu da çözmenin yanı sıra, tarihi ve doğal yapıyı da korumayı hedefliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından dün İstanbul'da açıklanan Kentsel Dönüşüm Eylem Planı, bütüncül bir yaklaşıma sahip. Plan, 'yerinde, gönüllü ve hızlı' dönüşüm ilkesi çerçevesinde 'deprem riski altındaki yapıların ve alanların dönüşümü', 'sel ve heyelan riski altındaki alanların dönüşümü', 'tarihi kent merkezleri ve meydanlarının dönüşümü ve 'sanayi alanlanlarının taşınması ve dönüşümü' ana başlıkları altında hazırlandı. Eylem Planı'nı vatandaşlarla dertleşerek, yaşadıkları sorunları yerinde tespit ederek belirlediklerini vurgulayan Bakan Kurum, 8 maddeyi şöyle açıkladı: Her şehre dönüşüm anayasası olacak. İstanbul'da 100 bin konut yapılacak. Sele karşı önlem alınacak. Kaçak yapılaşmayla mücadele edilecek. Sanayi bölgeleri taşınacak. Finansman desteği sağlanacak. Mülkiyet sorunu çözülecek. 50 bin konut güçlendirilecek.