Bankalar faizi indirmeye başladı

BUGÜN NELER OLDU

MerkezBankası'nın politika faizini 16.50'ye çekmesinin ardından bankalardan da faiz indirimleri gelmeye başladı.Ziraat Bankası, kredi faiz oranlarını 16 Eylül'den geçerli olacak şekilde düşürdü. Buna göre, kurumsal kredi faiz oranları yıllık yüzde 13-15.5 aralığına indi. İhtiyaç kredisi faiz oranları maaş müşterileri için aylık yüzde 1.25'e, maaş dışı müşteriler için ise yüzde 1.35'e düştü. Konut kredilerinde 500 bin TL ve üzeri kredilerde faiz oranı aylık yüzde 1.19, 500 bin TL altındaki konut kredilerinde ise faiz oranı aylık yüzde 0.99'da kaldı. Vakıfbank maaş müşterileri için ihtiyaç kredisi faizini 1.25'e, diğer müşterileri için ise 1.35'e çekti. Ticari kredilerde ise faiz oranları kademeli olarak yüzde 13'ten başlayan oranlara düştü.Kamu bankalarının konut kredisinde faizi 0.99'a çekmesinin ardından topa giren özel bankalar arasına İş Bankası da katıldı. Banka 120 ay vadeye kadar olan konut kredilerinde faizi yüzde 1.17'ye çekti. Eximbank da dün TL kredi faiz oranlarında 2 puana ulaşan indirime gittiğini açıkladı. Eximbank'tan yapılan yazılı açıklamada, ihracatçı KOBİ'lere verilen kredilerin faizinin yaklaşık 1 puan, ekonomi değer kredisi faizlerinin 2 puan düşürüldüğü belirtildi.