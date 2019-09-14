Çinliler 95 milyon liralık ev aldı

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Türkiye'ye Çinli yatırımcıların ilgisi artarak devam ediyor. Çinli vatandaşlık şirketlerinin Portekiz ve Yunanistan'dan sonra rotayı Türkiye'ye çevirdiklerini söyleyen Nevita International Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, "Biz de Çinli bir vatandaşlık şirketine 95 milyon liralık blok satış yaptık. Bu şirket 2020 sonuna kadar Türkiye'den 500 milyon liralık alım yapmayı hedefliyor" dedi.Başka satışlar için de görüşmeler yaptıklarını söyleyen Akbal, "Son 1 senedir Türkiye'den en fazla alım yapan ilk 20'de olmayan Çin, bu sene listede üst sıralara çıkmaya başlayacaktır" diye konuştu."6 ayda vatandaşlık veren 250 bin dolara başka bir ülke yok" değerlendirmesini yapan Akbal, alımların devamının geleceğine vurgu yaptı. Çin'in yanı sıra Pakistan ve Hindistan'ın da ilgisinin arttığına dikkat çeken Akbal, "Biz Nevita International olarak 12 ülkeden vatandaş istihdam ediyoruz. Potansiyeli yüksek her ülkeye de uzman atıyoruz. Şimdi Çin ile birlikte Pakistan ve Hindistan'a da uzman atamaya karar verdik" dedi.