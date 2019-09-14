Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Sanayi üretimi toparlanıyor

Sanayi üretimi toparlanıyor

Giriş Tarihi: 14.9.2019
Büyümenin öncü göstergesi sanayi üretimi hazirandaki sert daralmadan çıktı. Temmuzda toparlanma hızlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi temmuzda haziran ayına kıyasla yüzde 4.3 yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1.2 geriledi. Alt sektörler incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.8 artarken, elektrik, gaz, buhar sektörü endeksi yüzde 2.4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.3 azaldı. Temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3.2, imalat sanayi sektörü 4.7 arttı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi 0.5 geriledi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sanayi üretimi toparlanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN