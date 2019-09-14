Sanayi üretimi toparlanıyor

BUGÜN NELER OLDU

Büyümeninöncü göstergesi sanayi üretimi hazirandaki sert daralmadan çıktı. Temmuzda toparlanma hızlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi temmuzda haziran ayına kıyasla yüzde 4.3 yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1.2 geriledi. Alt sektörler incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.8 artarken, elektrik, gaz, buhar sektörü endeksi yüzde 2.4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.3 azaldı. Temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3.2, imalat sanayi sektörü 4.7 arttı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi 0.5 geriledi.