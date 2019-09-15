Son dakika haber: Ziraat Bankası ve İş Bankası faiz oranlarını indirdiğini açıkladı! Banka kredi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından son günlerde sıklıkla takip edilen konular arasında yer alıyor. Konuyla ilgili ise son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dün gerçekleştirilen PPK toplantısının ardından İş Bankası da kredi faiz oranların da indirime gittiğini açıkladı. Hatırlanacağı üzere Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, TEB gibi bankalar daha önce kredi faiz oranlarında indirim yaptığını açıklamışlardı. Son olarak bu bankaların arasına İş Bankası da katıldı. Peki, İş Bankası faiz oranları kaç? 2019 Güncel ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri faiz oranları burada!

BİR BANKA DAHA KREDİ FAİZ ORANLARINI İNDİRDİ! GÜNCEL İHTİYAÇ, TAŞIT VE KONUT KREDİLERİ FAİZ ORANLARI

Kredi faiz oranlarında indirime giden bankaları ve gerekli şartları bu başlık altından öğrenebilirsiniz…