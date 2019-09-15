TİM ve KOSGEB ihracatı artırmak için güçlerini birleştirdi

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye İhracatçılar Meclisi (TİM), KOBİ'leri ihracata yönlendirmek ve uluslararası arenada farkındalık oluşturmak amacıyla KOSGEB işbirliği ile 'Yurtdışı Pazar Destek Programı' başlatıyor. TİM'de düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bakanlığımız, KOBİ'lere yönelik desteklerini artırıyor. Bu sene 1.7 milyar dolar ihracat desteği verdik. Bütçemiz 3.7 milyar dolar. Desteklerimizi anlatıyoruz. Eximbank olarak yeni kredi ve sigorta paketleri geliştiriyoruz. Bu sene 48.4 milyar dolarlık ihracat kredisi vermeyi planlıyoruz. Hedefimiz bunu da 70 milyar dolara çıkarmak. Eximbank ihracatçı KOBİ'lerimize TL bazında yüzde 11.65 faiz oranıyla kredi veriyor" dedi. KOBİ'lere seslenen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise şunları söyledi: "Gelin bu cömert destek programından faydalanın, fırsatları değerlendirin. Bugün imzalanacak işbirliği protokolüyle dinamik ve gelişime açık KOBİ'ler artık bir üst lige çıkma fırsatı yakalamış olacak." TİM Başkanı İsmail Gülle yaptığı konuşmada "Güçlerimizi birleştirerek, firmalarımıza eğitim ve danışmanlık hizmeti verecek, onları araştırma faaliyetlerine dâhil ederek en doğru ürünle, en doğru pazarda yer almalarını sağlayacağız" değerlendirmesini yaptı.ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un İstanbul'da açıkladığı Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nın 100 bin kişiye istihdam imkânı sağlaması bekleniyor. Planın istihdama büyük katkı sağlayacağını ifade eden inşaat sektörü temsilcileri, son dönemde kaydedilen olumlu gelişmelerin etkisinin ise kısa sürede görüleceğini söyledi. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, "Plana göre, 1.5 milyon konut 5 yılda dönüştürülecek, bu da her yıl 300 bin konut yapar. 300 bin konut yapımı da yaklaşık 100 bin kişinin istihdam kadrosuna katılması demek. Planı sektör olarak çok önemsiyoruz" dedi.ADALET Bakanlığı, adli ve idari yargı için bin 300 hakim ve savcı adayı alacağını açıkladı. Başvurular, 31 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında yapılabilecek. Öte yandan emniyet teşkilatına kazandırılmak üzere, Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne 2 bin komiser yardımcısı ile Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne özel harekat branşında 500 kadın polis adayı alınacak. Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ön başvurular 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Özel harekat öğrenci adayları, 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında "www.pa.edu.tr" adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını gerçekleştirebilecek.