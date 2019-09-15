Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'na konuldu

Yurt dışı çıkış harç pulu alınmasına yönelik pilot uygulama, İstanbul Havalimanı'nda 10 adet makineden satış ile başladı. Önümüzdeki günlerde ise İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 6 adet harç pulu makinesi ile aynı uygulamaya geçilecek Yolcular bu sayede 7 gün 24 saat yurt dışı çıkış harç pullarına kolaylıkla ulaşabilecek. Harç pulu makineleri ile tek seferde 10 harç puluna kadar işlem yapılabilecek.

HARÇ PULLARINDA YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ

Yeni harç pulları kaybolmayacak şekilde daha önceki harç pullarından daha büyük olarak tasarlandı. Standart kredi kartı boyutundaki tasarlanan yeni tip pullar Yavuz Sultan Selim Köprüsü fotoğrafını taşıyor. Darphane tarafından basılan ve değerli kâğıt özelliği taşıyan pullar özel güvenlik öğelerine sahip olacak şekilde tasarlandı. Pullar tek kullanımlık olup yurt dışı çıkış esnasında pasaportla birlikte polise ibraz edilecek ve kullanılan pullar görevli polis memuru tarafından köşesinden yırtılarak kullanılmış sayılacak.

BÜTÜN HAVALİMANLARINDA KULLANILMASI HEDEFLENİYOR

Havalimanında yolcuların kullanımına sunulan cihazın çalışma sistemin hakkında açıklamalar yapan cihazdaki yazılımı yapan mühendis Harun Gümüşdoğrayan, "Makinenin yapımında teknik olarak görev aldım. Tüm yazılımlarını yazdım. Türkiye genelinde bir ilk uygulama. Harç pulunu burada daha hızlı verebilmek ve veznedeki yoğunlukları azaltabilmek adına yapılan bir proje. Uzun bir çalışma sonucu ortaya çıktı ve gayet başarılı oldu. Kısmet olursa bütün havalimanlarında kullanılacak. Cihaz nakit ve kredi kartı ile işlem yapabiliyor. Aynı zamanda temassız işlem yapabilir. En büyük artısı çok hızlı işlem yapabilmesi. Hiç kuyruk beklemeden istediğiniz âdeti alabiliyor. Yaklaşık 30 saniye içinde bütün işlem bitiyor" dedi.

İstanbul Havalimanı'nda kurulan cihazlardan harç pulu alan Erdem Genç, "Daha önce gişeden alıyordum şimdi ise ATM'den alır gibi aldım. Hızlı ve güzel oldu. Bazen kuyruk falan olabiliyordu ama şu an çok kolay oldu. Herhalde 5-10 saniye içerisinde hallolmuştur" dedi.

İstanbul Havalimanı'nın çeşitli yerlerine yerleştirilen harç pulu makineleri ile yolcuların gümrüklerdeki bekleme sürelerinin azaltılması ile birlikte daha hızlı bir hizmet alması hedefleniyor. Yurt dışı çıkış harç pulu makinelerinde nakit ve kredi kartı ile ödemenin yanında NFC ödeme sistemi destekleyen cep telefonlarıyla da ödeme yapılabilecek.