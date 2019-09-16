BUGÜN NELER OLDU

Faiz ve döviz kurlarındaki düşüşün, ekonomide yarattığı iyimser havaya, yeni halkalar eklenmeye başlandı. VISA, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve 27 bankanın öncülüğünde dev KOBİ seferberliği başlatıldı. Bu hafta itibarıyla start alan proje kapsamında finansmandan eğitime, istihdamdan yeni yatırıma kadar çok sayıda destek ile binlerce KOBİ'ye ulaşılması planlıyor. KOBİ'lerin desteklenmesi ve güçlendirilmesi için geliştirilen proje kapsamında, bu yıl sonuna kadar Antalya, İstanbul, Denizli, Bursa ve Mardin olmak üzere toplam 5 ilde konferans ve eğitimler de düzenlenecek.Konuyla ilgili SABAH'a konuşan UNDP Mukim Temsilci Vekili Claudio Tomasi, oluşturulan ekosistemin öneminin altını çizdi ve Türkiye'deki bu seferberlik ruhunun küresel çapta bir model haline gelebileceğini belirtti. Claudio, "KOBİ'ler için yeni teknolojiler, piyasa verilerine ve müşterilere daha ucuza ulaşabilme, finansmana erişimde yeni yollar bulma ve daha hızlı tanınırlık ve saygınlık elde etme fırsatları sunuluyor. Türkiye inanılmaz bir dinamizm ile rotasını tekrar yukarı çevirmeyi başardı" dedi.Türkiye'de böyle bir seferberliğin içinde olmaktan gurur duyduklarını belirten Claudio, "Bu iş birliği, uluslararası ve ulusal bilgi birikimini ve kaynakları bir araya getirerek KOBİ'lerin eğitimi ve kapasitelerinin artırılması ile bugünün ve geleceğin ekonomisinin gerçeklerinin doğurduğu ihtiyaçları karşılamalarına yardımcı olacak. Böyle bir işbirliğinin içinde yer alıyor olmaktan gurur duyuyoruz ve bu dinamizmin küresel bir model haline geleceğini düşünüyoruz" dedi.VISA Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel ise, "27 bankanın desteğiyle 'İşimi Yönetebiliyorum' KOBİ Seferberliği projesini başlattık. İlk durağımız olan Antalya'da yüzlerce KOBİ'ye direk dokunacağımız bir sistem ile startı verdk. Amacımız KOBİ'lerin büyüme potansiyellerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanmalarına destek olmak" dedi.