Kırsalda 12 milyona 40 milyarlık destek

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HÜKÜMET, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonla refahı Türkiye'nin dört bir yanına yaymak için tüm imkânları seferber ediyor. Bu kapsamda kırsal kesimdeki 12 milyon kişiye 2023 yılına kadar 40 milyar liralık destek sağlanacak. Kırsal bölgelere yaklaşık 6 milyar liralık hibe dağıtılırken, 42 ile katma değerli üretim ve istihdamın artırılması için fon yağıyor.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AB hibe fonlarından yararlanan 42 ile proje bazlı yatırımlar için destek verildiğini belirterek, "Bu kapsamda 3 bin 500 proje için 246 milyon euro (Yaklaşık 1.5 milyar lira) hibe desteği içeren sözleşme imzalandı" dedi. Bakan Pakdemirli, yine program kapsamında besi çiftlikleri için 812 sözleşme imzalandığını ve 498 milyon lira hibe ödemesi yapıldığını belirtti. Kırsal kalkınma programı kapsamında Temmuz ayı itibariyle yaklaşık 14 bin proje için 4 milyar lira hibe ödemesi yapıldı. Bu yılın sonunda sağlanacak hibe desteğinin 5.5 milyar liraya ulaşması bekleniyor.Yeni dönemde hibelerde kırsal toplumun düzenli ve yeterli gelir imkânına kavuşturularak refah düzeyinin artırılması ve nüfusun kırsalda tutulmasına yönelik projelere öncelik verilecek. Bu kapsamda yerelde insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalara öncelik verilecek.