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girişimlerine 1.1 milyar TL

Giriş Tarihi: 16.9.2019
Teknoloji girişimlerine 1.1 milyar TL
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Girişim Sermayesi Destekleme Programı (Tech-InvesTR) kapsamında 5 fon için protokol sürecinin başladığını belirterek, "Ekosistemimize dahil olacak 5 yeni fonun ülkemizde yatırım yapmak üzere oluşturacağı kaynak tutarı, ilk etapta 628 milyon lira olurken nihai tutar 1.1 milyar liraya ulaşacak" dedi. Dünyada girişim sermayesi yatırımlarının geçen yıl 251 milyar doları aştığını aktaran Varank, bu tutarın Türkiye'de 59 milyon dolar seviyesinde kaldığına dikkati çekti.
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Teknoloji girişimlerine 1.1 milyar TL
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