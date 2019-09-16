Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Yurt dışı harç pulu otomattan

Yurt dışı harç pulu otomattan

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2019
Yurt dışı harç pulu otomattan
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan yeni uygulama ile İstanbul Havalimanı'ndan seyahat edecek yolcular, yurt dışı çıkış harç pullarını sıra beklemeden makinelerden satın alınabilecek. Türkiye'deki diğer havalimanları ve gümrük kapılarında hayata geçirilmesi planlanan yeni uygulamayla vatandaşların daha hızlı hizmet alması sağlanacak. Pilot uygulama İstanbul Havalimanı'nda başladı. Önümüzdeki günlerde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da aynı uygulamaya geçilecek. İstanbul Havalimanı'nda 10, Sabiha Gökçen'de ise 6 adet uygulama noktası olacak.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yurt dışı harç pulu otomattan
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN