Yurt dışı harç pulu otomattan

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan yeni uygulama ile İstanbul Havalimanı'ndan seyahat edecek yolcular, yurt dışı çıkış harç pullarını sıra beklemeden makinelerden satın alınabilecek. Türkiye'deki diğer havalimanları ve gümrük kapılarında hayata geçirilmesi planlanan yeni uygulamayla vatandaşların daha hızlı hizmet alması sağlanacak. Pilot uygulama İstanbul Havalimanı'nda başladı. Önümüzdeki günlerde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da aynı uygulamaya geçilecek. İstanbul Havalimanı'nda 10, Sabiha Gökçen'de ise 6 adet uygulama noktası olacak.