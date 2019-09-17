Dolar ve euro ne kadar? 18 Eylül dolar ve euro canlı alış satış fiyatları burada!

Döviz fiyatlarının yurtta ve dünyada meydana gelen son dakika gelişmelerinden etkilenerek fiyat bazlı ani dalgalanmalar yaşaması yurtdışı seyahatine gidecekler, yatırımı yapacaklar ve yabancı ülke menşeli e-ticaret sitelerinden alışveriş yapacakların en önemli gündeminde yer alıyor. Vatandaşlar alım yapmak için bürolara gitmeden önce arama motorlarında yoğun olarak dolar ve euro ne kadar? sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor. Peki, dolar fiyatları ne kadar? İşte 18 Eylül canlı döviz fiyatları…

DOLAR VE EURO NE KADAR? (18 EYLÜL 2019)

18 Eylül dolar ve euro fiyatlarına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte canlı fiyatlar;

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

ALIŞ: 5,6998



SATIŞ: 5,7073



EURO BUGÜN NE KADAR?

ALIŞ: 6,3038



SATIŞ: 6,3299

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