Dünyanın ilk uzay oteli 2025’te açılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Dünyanınatmosferinin ötesinde yaşam deneyimi yaşamak isteyen turistler için devasa s bir otel inşa edilecek. Otel çeşitli oranlarda yapay yerçekimi üretecek dönen bir uzay istasyonu olarak tasarlandı. 'The Von Braun Space Station' adlı otel uluslararası uzay istasyonu ile aynı teknolojiyi kullanacak. Otelde düşük yerçekimi ile basketbol oynanabilecek. Bunun yanında barlar, konser salonları da yer alacak. Şirket inşa aşamasından sonra 2025'te haftalık 100 turisti ağırlamayı planlıyor. Henüz otelde kalmak için ne kadarlık bir ücret verileceği belli olmadı ancak benzer projeler için açıklanan 12 günlük kalma süresinin fiyatı 9.5 milyon dolar.