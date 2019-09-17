İBB’den kovulan işçiler CHP önünde eylemde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya A.Ş., İSFALT ve İSTGÜVEN şirketlerindeki görevlerine son verilen bir grup işçi, dün CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı.

Ellerinde "Ey Kılıçdaroğlu namus sözün seçime kadar mıydı?", "Ey İmamoğlu hani kimse işinden olmayacaktı?" yazılı dövizler bulunan işçiler günlerdir devam eden ilgisizlikten şikâyet etti. İşçilerin eylemi sırasında binaya İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu geldi. Kaftancıoğlu, "Sizler seçim dönemi içerisinde işe alındınız. Birkaç gün içerisinde iş bulabilirsiniz. Fakat İstanbul'da 200 bin insanın CV'si var. Onlar işe alınacak" dedi.



1.400 KİŞİ EKMEĞİNDEN OLDU

İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan güvenlik görevlisi iken mesajla işinden atılan işçilerden Mahmut Tavan, "İBB'de çalışırken mesajla işten atılmak ve mağdur edilmek size bir şey ifade ediyor mu? Genel başkanın namus sözü vermesi sizce bir şey ifade ediyor mu? Mağduriyetler yaratılarak başkalarının mağduriyeti giderilemez. Bin 400 insanın ekmeğinden edilip mağdur edilmesi sizce neyi ifade ediyor? Belediye başkanlık makamı hiç kimsenin malı değildir. Bu kadar insanın ekmeğiyle oynayanın iki cihanda yüzü gülmesin" dedi. Canan Kaftancıoğlu, işçilerin bir temsilci grubun görüşme talebini kabul etmedi. İşçiler sonuna kadar mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.

İBB'den işten çıkartılan bir grup işçi, CHP il binası önünde oturma eylemine başladı

İSTGÜVEN A.Ş.'de çalışırken işinden çıkarılan Munife Fırat da "Bir SMS ile işimizden olduk. Binlerce mesai arkadaşımız haksızlığa uğradı. Mağduriyetimizin giderilmesini, işimizi, ekmeğimizi geri istiyoruz. İşimizi geri alıncaya kadar buradaki eylemimize devam edeceğiz" dedi.

İSTGÜVENLİK A.Ş.'ye bağlı olarak Küçük Çamlıca Korusu'nda çalışırken çıkarılan Arzu Çakır ise, "Bizim için 'sosyal medyada Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ettikleri için işten atıldılar' deniyor. Ben hiçbir sosyal medya ağını kullanmıyorum. Buradaki arkadaşlarımın hepsi de güvenlik işçisi, hepsi ekmeğine sahip çıkan insanlar. Mart ayında çağrılarak işe başlamamız bizim suçumuz değil" ifadelerini kullandı.

İBB işçileri haklarını arıyor!

HANİ İHTİYAÇ FAZLASIYDI?

MEDYA A.Ş.'den 68 kişiyi ihtiyaç fazlası olduğu iddiasıyla işten çıkaran İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, şimdi de yeni personel alınacağını duyurdu. Medya A.Ş.'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; kameraman, hareketli grafik tasarımcısı, sanat yönetmeni, yapım yönetmeni, sosyal medya hesap yöneticisi, haber prodüktörü, yazar ve kurgu operatörü alınacağı, başvuru için son tarihin 20 Eylül 2019 olduğu ifade edildi. Açıklamada, "İşini ve şehrini çok seven takım arkadaşları arıyoruz. İstanbul Dijital Medya AŞ'de görevlendirilmek üzere, alanında yetkin çalışma arkadaşları arıyoruz" ifadeleri yer aldı. 184 kişilik kadrosu bulunan Medya A.Ş'de geçtğiimiz ay aralarında özel kalem, müdür, şef, kameraman muhabir, editör, teknik ekip ve idari personel olmak üzere 50 çalışanın, ikinci operasyonda da 18 çalışanın işine son verilmişti. İş Kanunu'nun 29. maddesine göre yüzde 10'luk işçi çıkarma toplu işçi çıkarma sayılıyor.