Kırtasiye ürünlerinin % 2.49’u güvensiz

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Ticaret Bakanlığı okulların açılmasıyla yaptığı kırtasiye denetimlerinde ürünlerin yüzde 2.49'unun güvensiz olduğunu tespit etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yılki denetimlerde, 31 bin 870'i yerli, 172 bin 706'sı ithal olmak üzere 204 bin 576 kırtasiye ürünü ve tamamı yerli olan 2 bin 130 okul kıyafeti kontrol edildi. Güvensiz olduğu tespit edilen 5 bin 97 kırtasiye ürününün 4 bin 59'unun yerli, bin 38'inin ise ithal olduğu belirlendi. Tekstil ürünlerinde herhangi bir güvensizliğe rastlanmazken, 380 ürün için firma sahiplerine, etiketlerdeki elyaf içeriği bilgilerinin uygunsuzluğunu düzeltmeleri için süre verildi.