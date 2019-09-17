Sanayide ve inşaatta istihdam sayısı arttı

BUGÜN NELER OLDU

Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziranda işsizlik, bir önceki aya göre 0.2 puan artarak yüzde 13 olarak gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0.1 puanlık düşüşle yüzde 13.9' indi. Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 25.8 oldu. Tarım dışı işsizlik ise yüzde 16.2 seviyesinde gerçekleşti.Türkiye'de işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 938 bin kişi artarak 4 milyon 253 bin kişi oldu. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 802 bin kişi azalsa da 5 ayda 1.35 milyon yeni istihdam yaratıldı. İşgücüne katılma oranı yüzde 53.3 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 25 bin, sanayi sektöründe 70 bin, inşaat sektöründe 12 bin kişi artarken, hizmet sektöründe 7 bin kişi azaldı.Kadın istihdamı artışa geçerken erkek istihdamındaki kayıplar devam etti. Son bir yılda kadın istihdamı 38 bin artarken, erkek istihdamı 615 bin azaldı. Erkek işgücü 65 bin artarken kadın işgücü 318 bin arttı.