Son dakika haberi: Bir banka daha konut kredisi faiz oranını düşürdü! İşte yeni ve güncel kredi faiz oranları...

Merkez Bankasının son faiz indirimi kararı sonrası bankalar faiz indirimlerini açıklamaya devam ediyor. Son olarak Akbank, konut kredisi faiz oranlarını %1.17'ye düşürdüğünü açıkladı. Bilindiği gibi Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi bankalar konut kredilerindeki faiz oranlarının %0.99'a düştüğünü açıklamıştı, bu vesileyle ev sahibi olmak isteyenler de bankaların kapısını çalmaya başladı, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım'da da aynı şekilde oranlar azaldı. Yeni ve güncel kredi faiz oranları haberimizde!

HALKBANK FAİZ ORANLARI

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI: %0.99

MAAŞ MÜŞTERİLERİNE ÖZEL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI: %1,25

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA ÖZEL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI: %1.35

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANI: %1.42