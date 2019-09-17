TMSF, Milsoft’u SSTEK’e sattı

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) FETÖ'nün savunma sanayinde uzmanlaşan şirketi Milsoft'u sattı. Fondan yapılan açıklamada, yazılım firması Milsoft Yazılım ve Teknolojileri A.Ş'nin, Savunma Sanayi Başkanlığı iştiraki olan SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş.'ye satıldığı duyuruldu. Açıklamada, şunlar denildi: "Kasım 2016'dan bu yana FETÖ aidiyeti ve iltisakı münasebetiyle TMSF kayyımlığında yönetilen Milsoft firması, bilgi gizliliği ve teknoloji açısından en üst düzeyde güvenli hale getirilirken, ticari ve Ar-Ge alanında da üretimini sürdürdü. Milsoft, komuta, kontrol, muhabere, bilgisayar ve istihbarat teknolojileri alanlarında çözümler üretiyor."