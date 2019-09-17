TÜBİTAK, bilim insanlarını TEKNOFEST’te buluşturacak

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye'de son yıllarda uygulanan politika ve stratejilerle bilim, teknoloji ve yenilik alanındaki çalışmalara hız verildi. Bu çerçevede, TÜBİTAK'ın ve Türkiye'deki diğer Ar-Ge paydaşlarının yurt dışındaki Türk bilim insanlarıyla etkileşiminin artırılması için de çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Söz konusu etkinlikler arasında, yurt dışında görev yapan ve alanında tanınmış Türk bilim insanlarının deneyim ve gözlemlerinden faydalanmak amacıyla düzenlenen "Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı" da bulunuyor.

TEKNOFEST bünyesinde bu yıl 4'üncüsü yapılacak kurultay, 20-21 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Küresel eğilimlere göre yükselen teknolojilerle bilim, teknoloji ve yenilik ekosisteminin etkileştirilmesi konularının tartışılacağı kurultayda, odak grup çalışmaları yapılacak ve oturumlarda gerçekleşen bilgi alışverişinin sonuçları raporlanacak.

200'E YAKIN KATILIMCI BULUŞACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılması beklenen kurultayda yurt dışından 96, yurt içinden 100'e yakın bilim insanının yer alması öngörülüyor.

Daha önce 2012, 2013 ve 2015 yıllarında İstanbul'da gerçekleştirilen kurultaylar, farklı araştırma alanlarından dünyanın önde gelen üniversite ve araştırma merkezlerinde görev yapan Türk bilim insanlarıyla Türkiye'deki bilim, teknoloji ve yenilik paydaşlarını bir araya getirmişti.

Kurultaylara yurt içinden üniversite, araştırma merkezi, özel sektör ve kamu kurumları bünyesinde faaliyet gösteren birçok araştırmacı da katkıda bulunmuştu.

Etkinlik bünyesinde TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı tarafından stant da açılacak.