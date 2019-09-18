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425 şehit yakını ve gaziye devlette iş

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 19 Eylül'de çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına 425 şehit yakını ve gazinin ataması yapılacak. Bugüne kadar ise 8 bin 508 gazi ve gazi yakınının istihdamı gerçekleştirildi

ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2019
425 şehit yakını ve gaziye devlette iş

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hükümet olarak şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının haklarında sürekli iyileştirmeler yaptıklarını belirten Selçuk şunları söyledi: "Aylık bağlama, nakdi tazminat ödemesi, istihdam hakkı, faizsiz konut kredisi (2019 için 137 bin lira), 42 bin 960 gazi ile 85 bin 15 gazi yakınına ücretsiz seyahat kartı verildi. Elektrik ve su ücret indirimi, ek ödeme ile eğitim öğretim yardımı, sağlık hizmetlerinde katılım payı muafiyeti, kira ödemesi, mesken vergisi muafiyeti, çocuklarının özel orta öğretim kurumlarından kontenjan dahilinde ücretsiz yararlanması, tayin işlemlerinde ayrıcalık gibi haklar verildi."

Son dakika: HDP'lilerin işten çıkardığı şehit yakını ve gaziler yeniden işe alındı

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425 şehit yakını ve gaziye devlette iş
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