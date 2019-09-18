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İstanbul Valiliği duyurmuştu! Ve yıkım başladı

İstanbul Valiliği, devlet ormanlarında 2017'den sonra usulsüz yollarla yapılan 315 muhtelif cinste kaçak yapının yıkılacağını duyurdu. Valiliğin açıklamasının ardından ve 'de kaçak yapılar yıkılmaya başladı. Gergin geçen yıkım havadan da görüntülendi.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2019 12:14
İstanbul Valiliği duyurmuştu! Ve yıkım başladı

Devlet ormanlarında 2017'den sonra usulsüz yollarla yapılan 315 muhtelif cinste kaçak yapı tek tek yıkılıyor.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünce 31.12.2017 tarihinden sonra yapıldığı tespit edilen 315 kaçak yapının, 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. Maddesi gereğince bulunduğu yer belediyesince yıkılması için 14 ilçemizin belediye başkanlığına bildirimde bulunulmuştur. Valiliğimizin koordinasyonunda; Arnavutköy, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Kağıthane, Kartal, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şile ve Ümraniye ilçelerimizdeki kaçak yapıların yıkılması amacıyla belediyelerimizce oluşturulan yıkım ekiplerine valiliğimizce görev sorumluluk alanlarına göre Jandarma ve Polis ekipleri görevlendirilerek her türlü güvenlik desteği sağlanmış ve gerekli bütün önlemler alınmıştır" denildi.

İstanbul Valiliği ormanlarda tespit edilen 315 kaçak yapının yıkılacağını duyurdu
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İstanbul Valiliği duyurmuştu! Ve yıkım başladı
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